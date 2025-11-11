Bhilai News: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी भिलाई की सूरत, 24.29 करोड़ की मिली मंजूरी, सड़कें होंगी चकाचक

Bhilai News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत भिलाई नगर निगम क्षेत्र के लिए 24 करोड़ 29 लाख 72 हजार रुपए के विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। अब शहर के 24 स्थानों पर सडक़ों, नालियों, सर्विस रोड, सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से शहर की तस्वीर निखर जाएगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।
नेहरू भवन वार्ड (सिन्हा नर्सिंग होम से एलबीएस हॉस्पिटल तक) सर्विस रोड डामरीकरण -88.97 लाख
जुनवानी एसबीआई कॉलोनी, खहरिया भाठा, कैलाश नगर और कुरूद क्षेत्र में नाली व सीसी रोड निर्माण: 47 से 82 लाख रुपए
सीसी सडक़ों के मूलभूत कार्य
सरोवर का सौंदर्यीकरण सर्विस रोड चौड़ीकरण
रानी अवंति बाई सरोवर का सौंदर्यीकरण : 1.79 करोड़ रुपए
कोसा नगर व रेलवे स्टेशन गौठान क्षेत्र में नाला चैनलाइजेशन : 1.38 करोड़ रुपए
वार्ड-18 कांट्रेक्टर कॉलोनी से साक्षरता चौक तक सर्विस रोड चौड़ीकरण व डामरीकरण 1.15 करोड़
घासीदास, कैलाश नगर की जर्जर सड़कों का होगा सुधार
घासीदास नगर करबला मैदान मार्ग 56.31 लाख
कैलाश नगर महावीर मार्ग 46 लाख
अटल आवास मार्ग व ज्योतिबा फुले चौक तक सडक़91.76 लाख
इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भिलाई की सडक़ों, सर्विस रोड और नालियों में आमूलचूल सुधार होगा।
स्थानीय निवासियों को आवागमन में राहत मिलेगी और शहर के सौंदर्य में भी निखार आएगा। खेल सुविधाओं के विकास से युवाओं को बेहतर मंच मिलेगा।
जीई रोड के समानांतर नई सर्विस रोड
कुरूद बस्ती से गोकुल नगर तक - 1.50 करोड़
18 नं. रोड से बिहार होटल तक - 51.24 लाख
बैकुंठधाम से पप्पू चौक होते हुए 1 नं. पंप हाउस तक - 1.56 करोड़
चंद्रा मौर्या टॉकीज से बजाज शोरूम तक - 2.20 करोड़
कुल स्वीकृत राशि 24.29 करोड़कुल स्थान24 वार्ड/क्षेत्रप्रमुख कार्य : सडक़, नाली, सर्विस रोड, सौंदर्यीकरण, खेल मैदान सर्वाधिक बजट: सिंथेटिक ट्रैक व फुटबॉल मैदान (4.45 करोड़) लक्ष्य : शहरी आवागमन व सौंदर्य में सुधार
प्रियदर्शिनी परिसर, सुपेला में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और प्राकृतिक फुटबॉल मैदान निर्माण के लिए 4.45 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। वहीं नेहरू नगर क्षेत्र में 66 एमएलडी डब्ल्यूटीपी से निकलने वाले वेस्ट वाटर से तालाब भरने के लिए खहरिया माइनर नहर का आरसीसी कव्हर और लाइनिंग कार्य के लिए 1.84 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
