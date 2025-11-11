Bhilai News: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी भिलाई की सूरत, 24.29 करोड़ की मिली मंजूरी, सड़कें होंगी चकाचक

Bhilai News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत भिलाई नगर निगम क्षेत्र के लिए 24 करोड़ 29 लाख 72 हजार रुपए के विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। अब शहर के 24 स्थानों पर सडक़ों, नालियों, सर्विस रोड, सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से शहर की तस्वीर निखर जाएगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।