मौसम का पलटवार.. राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, अगले चार दिनों का अपडेट जारी

CG Weather: मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बीते दो दिनों की राहत के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अपडेट जारी किया है। वहीं इसका असर आज से दिख रहा है। मंगलवार सुबह कोहरे के कारण धूप की तपिश कम हो गई। अभी ठंड हवाओं को चलना बंद है। जिसके चलते ठिठुरन कम है। वहीं अगले चार दिनों तक मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं है।
दुर्ग जिले में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क और साफ बना हुआ है। आसमान में बादल न के बराबर हैं और पूरे जिले में तेज धूप खिली हुई है। दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि सुबह और रात में ठंड का असर बना हुआ है। सोमवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय हल्की ठंड के कारण लोग गर्म कपड़ों में नजर आए, लेकिन दोपहर होते-होते तेज धूप के चलते गर्मी का अहसास बढ़ गया।
फिलहाल हवा की गति हल्की बनी हुई है, जिससे मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। वातावरण में नमी सामान्य स्तर पर है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध देखी जा सकती है, हालांकि इससे जनजीवन पर विशेष प्रभाव पडऩे की संभावना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में जिले के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात की ठंड में कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड फिर तेज हो सकती है।
राजधानी में इन दिनों दिन व रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर है। दिन में तेज धूप पड़ रही है तो सुबह व रात में अच्छी ठंड पड़ रही है। यही नहीं समय पर बच्चों का इलाज भी नहीं हो रहा है। इसके कारण बच्चों में फेफड़ों के इंफेक्शन के केस बढ़ गए हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन व पेट दर्द के केस भी आने लगे हैं। आंबेडकर व निजी अस्पतालों के पीडियाट्रिक विभाग की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या 20 से 25 फीसदी तक पहुंच गई है। बच्चों को ठीक होने में 15 या इससे ज्यादा दिन भी लग रहे हैं।
