मौसम का पलटवार.. राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, अगले चार दिनों का अपडेट जारी

राजधानी में इन दिनों दिन व रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर है। दिन में तेज धूप पड़ रही है तो सुबह व रात में अच्छी ठंड पड़ रही है। यही नहीं समय पर बच्चों का इलाज भी नहीं हो रहा है। इसके कारण बच्चों में फेफड़ों के इंफेक्शन के केस बढ़ गए हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन व पेट दर्द के केस भी आने लगे हैं। आंबेडकर व निजी अस्पतालों के पीडियाट्रिक विभाग की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या 20 से 25 फीसदी तक पहुंच गई है। बच्चों को ठीक होने में 15 या इससे ज्यादा दिन भी लग रहे हैं।