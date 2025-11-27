CG Winter: छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना, अगले तीन दिनों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

CG Winter: दुर्ग जिले में दिन और रात-दोनों तापमान लगातार ऊपर जा रहे हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। इसी तरह रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा, जो औसत से 2.2 डिग्री ज्यादा है। इस बढ़ोतरी के चलते दुर्ग बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया।