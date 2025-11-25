CSVTU: खेल प्रतियोगिताओं में कॉलेजों की मनमानी, छात्रों से की गई वसूली, नोटिस जारी

कई विद्यार्थियों को भोजन तक नहीं दिया गया, जिसके बाद सीएसवीटीयू के खेल विभाग ने आपात व्यवस्था बनाई। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विवि ने सभी इंजीनियरिंग, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से 100 रुपए प्रति छात्र के उपयोग का पूरा हिसाब मांगा है। एक-दो दिनों में इस संबंध में सर्कुलर जारी होने वाला है। सीएसवीटीयू ने चेतावनी दी है कि खेल शुल्क लेकर टीम नहीं भेजने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई होगी। प्रतियोगिताओं में सभी कॉलेजों की सहभागिता अनिवार्य की थी, लेकिन आंकड़े बेहद खराब स्थिति दिखाते हैं।