CSVTU: खेल प्रतियोगिताओं में कॉलेजों की मनमानी, छात्रों से की गई वसूली, नोटिस जारी

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (Photo Patrika)
CSVTU: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में संबद्ध कॉलेजों की मनमानी और लापरवाही खुलकर सामने आई है। एडमिशन के समय प्रत्येक छात्र से लिए गए 250 रुपए के खेल शुल्क में से 150 रुपए विश्वविद्यालय को और 100 रुपए कॉलेज के पास रहना था।
नियम के अनुसार यह 100 रुपए खिलाड़ियों के खेल खर्च, यात्रा-भोजन और टीम तैयारी पर खर्च होने चाहिए थे, लेकिन अधिकांश कॉलेजों ने यह राशि खिलाड़ियों पर खर्च ही नहीं की। खिलाड़ियों को अपनी जेब से यात्रा खर्च देकर जगदलपुर, सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से प्रतियोगिताओं में पहुंचना पड़ा।
कई विद्यार्थियों को भोजन तक नहीं दिया गया, जिसके बाद सीएसवीटीयू के खेल विभाग ने आपात व्यवस्था बनाई। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विवि ने सभी इंजीनियरिंग, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से 100 रुपए प्रति छात्र के उपयोग का पूरा हिसाब मांगा है। एक-दो दिनों में इस संबंध में सर्कुलर जारी होने वाला है। सीएसवीटीयू ने चेतावनी दी है कि खेल शुल्क लेकर टीम नहीं भेजने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई होगी। प्रतियोगिताओं में सभी कॉलेजों की सहभागिता अनिवार्य की थी, लेकिन आंकड़े बेहद खराब स्थिति दिखाते हैं।
कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सीएसवीटीयू को जानकारी दी कि वे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन कॉलेजों ने खुद उन्हें रोक दिया। इसके बाद विवि ने सभी कॉलेजों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
फार्मेसी कॉलेजकुल: 95
टीम भेजी: सिर्फ 5
नहीं भेजी: 90
इंजीनियरिंग कॉलेजकुल: 29
टीम भेजी: 10
पॉलिटेक्निक कॉलेजकुल: 45
टीम भेजीं: 03
विवि से संबद्ध 179 कॉलेजों में से बहुत कम कॉलेज खेलों में रुचि दिखा रहे हैं, जबकि सहभागिता अनिवार्य है। खेल मद की जानकारी, खेल शुल्क का उपयोगिता प्रमाणपत्र और शेष राशि जमा कराने सभी कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। किशोर भारद्वाज खेल निदेशक, सीएसवीटीयू
सीएसवीटीयू के मुताबिक यह स्थिति नई नहीं है। पहले भी कई कॉलेजों ने खेलमद की राशि जमा नहीं की थी जिसके बाद सबद्धता रोकी गई, राशि जमा करवाकर ही उन्हें अनुमति मिली। अब पुन: वही स्थिति सामने आने पर विवि ने चेतावनी दी है कि खेल शुल्क जमा न करने वाले संस्थान को प्रतियोगिताओं से स्थायी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। वहीं भविष्य की संबद्धता/मान्यता प्रभावित होगी। कॉलेजों को कहा गया है कि खेल शुल्क जमा कर रसीद विवि को भेजें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई निश्चित है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग