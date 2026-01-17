17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Crime News: खेत से उठ रही थी तेज बदबू, मौके पर पहुंचे ग्रामीण तो… 7 दिन से अधिक पुरानी महिला की लाश मिली

Crime News: कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में खेत के भीतर एक अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 17, 2026

murder in Delhi

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका)

Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में खेत के भीतर एक अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम परसदा स्थित कैवल्य धाम के पीछे खेत की ओर से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को शक हुआ। जब वे खेत के पास पहुंचे तो झाड़ियों के बीच एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद तुरंत कुम्हारी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। प्रारंभिक जांच में मृत महिला की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि महिला की मौत करीब एक सप्ताह पहले हुई होगी, क्योंकि शव काफी हद तक सड़ चुका था।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शव के पास से कोई भी पहचान से संबंधित दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है, ताकि मौत के कारणों की गहराई से जांच की जा सके। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी भेजा जा रहा है। वहीं, आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली जा रही है, जिससे मृत महिला की शिनाख्त की जा सके।

फिलहाल कुम्हारी थाना पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jan 2026 07:15 pm

Published on:

17 Jan 2026 07:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Crime News: खेत से उठ रही थी तेज बदबू, मौके पर पहुंचे ग्रामीण तो… 7 दिन से अधिक पुरानी महिला की लाश मिली

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: 3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार, पति सदमे में पहुंचा अस्पताल… आरोपी पहले भी कर चुका है ऐसे कांड

3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भिलाई

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अगले दो दिन शीतलहर का अलर्ट, फिर बढ़ेगा तापमान… देखें अपडेट

ठंड (photo-patrika)
भिलाई

CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में (फोटो सोर्स- iStock)
भिलाई

Bhilai News: एक्स-रे सहित डायलिसिस अब सिर्फ 1 रूपये में, विधायक ने किया नई सेवा का शुभारंभ

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)
भिलाई

सरकारी कर्मचारियों को झटका! चोरी छिपे वेतन से काट लिए 5 करोड़ रुपए, अब हुआ बड़ा खुलासा

CG News,
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.