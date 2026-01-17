Crime News: खेत से उठ रही थी तेज बदबू, मौके पर पहुंचे ग्रामीण तो… 7 दिन से अधिक पुरानी महिला की लाश मिली

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम परसदा स्थित कैवल्य धाम के पीछे खेत की ओर से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को शक हुआ। जब वे खेत के पास पहुंचे तो झाड़ियों के बीच एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद तुरंत कुम्हारी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। प्रारंभिक जांच में मृत महिला की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि महिला की मौत करीब एक सप्ताह पहले हुई होगी, क्योंकि शव काफी हद तक सड़ चुका था।