Crime News: अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी! पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या, पहले पिलाई शराब फिर…

Crime News: पुलिस की पूछताछ में धनेश की पत्नी अंजनी ने बताया कि मोहल्लेे में ही रहने वाले हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू के साथ 25 वर्ष से उनका प्रेम संबंध है। उसका पति धनेश शराब का आदी था और पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार होकर घर में ही रहता था। वह पत्नी से पैसे मांगकर शराब पीता और गाली-गलौज करता था। पति की वजह से प्रेमी से मिलने-जुलने में बाधा होती थी। तब अंजनी और हरपाल ने धनेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।