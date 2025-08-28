Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Crime News: अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी! पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या, पहले पिलाई शराब फिर…

Crime News: अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिली है। आरोपी उसकी पत्नी और उसका प्रेमी निकला। हत्या की परिणिती उसकी पत्नी का दूसरे से प्रेम प्रसंग है।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Aug 28, 2025

पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या (Photo source- Patrika)
पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या (Photo source- Patrika)

Crime News: पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पति के कारण प्रेमी से मिलने में दिक्कत होती थी, इसीलिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत प्रेमी उसे शराब पिलाने के बहाने 15 किलोमीटर दूर ले गया और सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी।

Crime News: हत्या का प्रकरण दर्ज

पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी अंजनी ठाकुर और उसके प्रेमी हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर हत्या के प्रकरण में जेल भेज दिया। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि घटना 22 अगस्त की आंवला बगीचा नगपुरा की है। सूचना के आधार पर 24 अगस्त को नगपुरा चौकी पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिला था। इधर अंजनी ठाकुर दुर्ग कोतवाली में अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंची थी। थाना प्रभारी नेताम ने उसे शव का फुटेज दिखाया।

अंजनी ठाकुर ने अपने पति धनेश ठाकुर के रूप में पहचान की। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि मृतक की मौत किसी ठोस वस्तु से चोट लगने के कारण हुई है। इस आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। एसएसपी विजय अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग एसीसीयू और थाना पुलगांव की संयुक्त टीम गठित की।

सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी…

एएसपी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी अजय सिंह ने दोनों संदेहियों को अलग-अलग बैठाकर पूछताछ की। दोनों के कथन भिन्न थे। दोनों स्वीकार नहीं रहे थे। तकनीकी साक्ष्य को जब उनके सामने प्रस्तुत किया गया तो दोनों टूट गए और हत्या करना स्वीकार कर लिया। हरपाल ने कहा कि अंजनी के साथ 25 साल से प्रेम प्रसंग है। उससे मिलने में पति धनेश ठाकुर अड़चन डाल रहा था।

पुलिस को हरपाल ने बताया कि 22 अगस्त को धनेश को शराब पिलाने के बहाने अंजनी की स्कूटी में बैठाकर नगपुरा स्थित आंवला बगीचे ले गया। दोपहर तक उसे जमकर शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तब सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अंजनी को फोन कर घटना की जानकारी दी।

प्रेमी से मिलने में बाधा बन गया था पति

Crime News: पुलिस की पूछताछ में धनेश की पत्नी अंजनी ने बताया कि मोहल्लेे में ही रहने वाले हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू के साथ 25 वर्ष से उनका प्रेम संबंध है। उसका पति धनेश शराब का आदी था और पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार होकर घर में ही रहता था। वह पत्नी से पैसे मांगकर शराब पीता और गाली-गलौज करता था। पति की वजह से प्रेमी से मिलने-जुलने में बाधा होती थी। तब अंजनी और हरपाल ने धनेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

हत्या के बाद प्रेमिका के घर पर ही रात बिताई- पुलिस ने बताया कि 22 अगस्त को उसकी हत्या की। घटना स्थल से शाम 5 बजे निकला। अंजनी के घर पहुंचा। दोनों ने साथ में खाना खाया। रात भी वहीं बिताया। सुबह घर से निकल गया। यह साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगी। फुटेज में आरोपी घर से निकलते दिखा।

ऐसे पहुंची आरोपियों तक पुलिस

एएसपी ने बताया कि मामला पूरा ब्लाइंड था। इस मामले में तकनीकी और मैनुअली दोनों प्रक्रिया को अपनाते हुए जांच शुरू की। तकनीकी टीम की मदद ली गई। सरस्वती नगर दुर्ग स्थित मृतक धनेश ठाकुर के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। जिसमें 22 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे उसे स्कूटर पर एक व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा गया।

तब टीम का शक गहराया और अंजनी ठाकुर के घर को दो दिन पीछे तक स्केन किया गया। सीसीटीवी कैमरे और टावर डंप से सीडीआर का एनॉलिसिस किया गया। साथ ही अंजनी के मोबाइल को खंगाला गया। तकनीकी तौर पर हरपाल सिंह राजपूत का नाम जुड़ा। इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने पास पड़ोसियों से पूछताछ की। जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि हरपाल सिंह राजपूत का उसके घर आना जाना है। उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग भी है।

Crime News: विजय अग्रवालएसएसपी दुर्ग: अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिली है। आरोपी उसकी पत्नी और उसका प्रेमी निकला। हत्या की परिणिती उसकी पत्नी का दूसरे से प्रेम प्रसंग है। मामले में धनेश की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

Published on:

28 Aug 2025 01:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Crime News: अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी! पत्नी ने प्रेमी के हाथों कराई पति की हत्या, पहले पिलाई शराब फिर…

