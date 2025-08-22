CG News: जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या की रची साजिश, सुपारी देकर कराई प्लानिंग

जिसमें संदेही मो. मजहर के मोबाईल में दहिकोंगा निवासी राजकुमार बघेल के साथ मोबाईल चेट में इनके चचेरा भाई कंवल सिंह बघेल पेसे से वकील की षड़यंत्र पूर्वक हत्या की साजिश रचने की जानकारी मिलने पर राज कुमार बघेल एवं मजहर अली खान को तलब कर बारिकी से पूछताछ करने पर राज कुमार बघेल ने बताया कि, इसके चचेरा भाई कंवल सिंह बघेल के साथ सन् 2021 से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।