CG News: जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या की रची साजिश, सुपारी देकर कराई प्लानिंग

CG News: जमीन संबंधी विवाद के चलते चचेरे भाई नहीं भाई की हत्या करने के लिए दे रखा था सुपारी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चोरी संबंधी मामलों में संदेही मो. मजहर अली खान को अभिरक्षा में लेकर थाना कोण्डागांव एवं साइबर की संयुक्त टीम के द्वारा पूछताछ किया जा रहा था एवं संदेही का मोबाईल चेक किया गया।
जिसमें संदेही मो. मजहर के मोबाईल में दहिकोंगा निवासी राजकुमार बघेल के साथ मोबाईल चेट में इनके चचेरा भाई कंवल सिंह बघेल पेसे से वकील की षड़यंत्र पूर्वक हत्या की साजिश रचने की जानकारी मिलने पर राज कुमार बघेल एवं मजहर अली खान को तलब कर बारिकी से पूछताछ करने पर राज कुमार बघेल ने बताया कि, इसके चचेरा भाई कंवल सिंह बघेल के साथ सन् 2021 से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
CG News: आरोपी राजकुमार बघेल जमीन संबंधी मामले को लेकर अपने चचेरा भाई कंवल सिंह बघेल का हत्या कराना चाहता था एवं इसके लिए मो. अजहर अली को 60 हजार रुपए दिये थे एवं षड़यंत्र पूर्वक हत्या करने के लिये दोनो मिलकर साजिश रच रहे थे।
जिस पर कंवल सिंह बघेल की रिपोर्ट पर थाना कोण्डागांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं दोनों आरोपियों के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने एवं अपराध कारित करना स्वीकारने से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।