दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI की पहल से लोगों को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा…

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दुर्ग पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल पर रविवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष परिसर भिलाई से साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने साइबर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। मौके पर एएसपी सुखनंदन राठौर, एएसपी पद्मश्री तंवर, सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी और एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक रूपक कुमार मंडल, सेक्टर-1 एसबीआई के मुख्य प्रबंधक निशेष कश्यप, मुख्य प्रबंधक देव रंजन मिश्रा सहित अन्य पुलिस व बैंक अधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
साइबर रथ को दुर्ग रेलवे स्टेशन, सुपेला मार्केट, बस स्टैंड दुर्ग, सिविक सेंटर और नेहरू नगर में नुक्कड़ नाटक, ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति और वार्ताओं के जरिए आम नागरिकों को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताएगा। विशेष रूप से टोल फ्री नंबर 1930 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा सके।
एसएसपी अग्रवाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर आम नागरिकों को ठगने की कोशिश करते हैं। यदि लोग सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें तो अपराधियों के मंसूबे नाकाम होंगे। उन्होंने एसबीआई के सहयोग से शुरू की गई इस पहल को सराहनीय बताते हुए सफलता की उम्मीद जताई। एसबीआई के शरद बैस ने दुर्ग पुलिस, बैंक और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।