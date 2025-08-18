दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI की पहल से लोगों को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा…

एसएसपी अग्रवाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर आम नागरिकों को ठगने की कोशिश करते हैं। यदि लोग सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें तो अपराधियों के मंसूबे नाकाम होंगे। उन्होंने एसबीआई के सहयोग से शुरू की गई इस पहल को सराहनीय बताते हुए सफलता की उम्मीद जताई। एसबीआई के शरद बैस ने दुर्ग पुलिस, बैंक और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।