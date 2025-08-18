Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI की पहल से लोगों को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा…

CG Cyber Fraud: भिलाई जिले में दुर्ग पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल पर रविवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष परिसर भिलाई से साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI (photo-patrika)
दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI (photo-patrika)

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दुर्ग पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल पर रविवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष परिसर भिलाई से साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने साइबर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। मौके पर एएसपी सुखनंदन राठौर, एएसपी पद्मश्री तंवर, सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी और एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक रूपक कुमार मंडल, सेक्टर-1 एसबीआई के मुख्य प्रबंधक निशेष कश्यप, मुख्य प्रबंधक देव रंजन मिश्रा सहित अन्य पुलिस व बैंक अधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

CG Cyber Fraud: टोल फ्री नंबर 1930 याद रखें

साइबर रथ को दुर्ग रेलवे स्टेशन, सुपेला मार्केट, बस स्टैंड दुर्ग, सिविक सेंटर और नेहरू नगर में नुक्कड़ नाटक, ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति और वार्ताओं के जरिए आम नागरिकों को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताएगा। विशेष रूप से टोल फ्री नंबर 1930 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा सके।

एसएसपी अग्रवाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर आम नागरिकों को ठगने की कोशिश करते हैं। यदि लोग सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें तो अपराधियों के मंसूबे नाकाम होंगे। उन्होंने एसबीआई के सहयोग से शुरू की गई इस पहल को सराहनीय बताते हुए सफलता की उम्मीद जताई। एसबीआई के शरद बैस ने दुर्ग पुलिस, बैंक और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI की पहल से लोगों को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.