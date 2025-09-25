CG Fraud: म्युल अकांउट से सायबर ठगी, 5 लाख से अधिक की कर दी ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

एसीसीयू और सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम का पता चला कि संजय नगर निवासी तुषार बड़गईया पिता संतोष बड़गईया (21) ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाया। इसका उपयोग ऑनलाइन ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन के लिए किया गया। 16 सितम्बर 2024 से 14 मई 2025 के बीच खाते के जरिए चार लाख 99 हजार 393 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। आरोपी खिलाफ धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।