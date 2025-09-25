CG Fraud: म्युल अकांउट से सायबर ठगी, 5 लाख से अधिक की कर दी ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: दुर्ग पुलिस ने अलग-अलग दो प्रकरणों में म्युल अकाउंट से साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले प्रकरण में आरोपी ने 4,99, 393 रुपए और दूसरे में 38,937 रुपए की ठगी की। आरोपियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गृह मंत्रालय के संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से इन म्यूल अकाउंट के संबंध में जानकारी मिली थी।
एसीसीयू और सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम का पता चला कि संजय नगर निवासी तुषार बड़गईया पिता संतोष बड़गईया (21) ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाया। इसका उपयोग ऑनलाइन ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन के लिए किया गया। 16 सितम्बर 2024 से 14 मई 2025 के बीच खाते के जरिए चार लाख 99 हजार 393 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। आरोपी खिलाफ धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।
एएसपी ने बताया कि दूसरे मामले में पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला बैंक के अन्य खाता धारक की डिटेल निकाली। पता चला कि उड़िया मोहल्ला निवासी शक्ति महानंद पिता काशी नाथ महानंद (33) ने खाता खुलवाकर ऑनलाइन ठगी की रकम मंगाई। 20 दिसम्बर 2024 से तीन जनवरी 2025 के मध्य अवैध रूप 38 हजार 937 रुपए ऑनलाइन ठगी के अर्जित कए। आरोपी के खिलाफ धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।