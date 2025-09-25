Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG Fraud: म्युल अकांउट से सायबर ठगी, 5 लाख से अधिक की कर दी ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: ऑनलाइन ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन के लिए किया गया। 16 सितम्बर 2024 से 14 मई 2025 के बीच खाते के जरिए चार लाख 99 हजार 393 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 25, 2025

CG Fraud: म्युल अकांउट से सायबर ठगी, 5 लाख से अधिक की कर दी ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार
साइबर ठगी (Photo source- Patrika)

CG Fraud: दुर्ग पुलिस ने अलग-अलग दो प्रकरणों में म्युल अकाउंट से साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले प्रकरण में आरोपी ने 4,99, 393 रुपए और दूसरे में 38,937 रुपए की ठगी की। आरोपियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गृह मंत्रालय के संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से इन म्यूल अकाउंट के संबंध में जानकारी मिली थी।

पहला मामला

एसीसीयू और सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम का पता चला कि संजय नगर निवासी तुषार बड़गईया पिता संतोष बड़गईया (21) ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाया। इसका उपयोग ऑनलाइन ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन के लिए किया गया। 16 सितम्बर 2024 से 14 मई 2025 के बीच खाते के जरिए चार लाख 99 हजार 393 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। आरोपी खिलाफ धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।

दूसरा मामला

एएसपी ने बताया कि दूसरे मामले में पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला बैंक के अन्य खाता धारक की डिटेल निकाली। पता चला कि उड़िया मोहल्ला निवासी शक्ति महानंद पिता काशी नाथ महानंद (33) ने खाता खुलवाकर ऑनलाइन ठगी की रकम मंगाई। 20 दिसम्बर 2024 से तीन जनवरी 2025 के मध्य अवैध रूप 38 हजार 937 रुपए ऑनलाइन ठगी के अर्जित कए। आरोपी के खिलाफ धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 01:10 pm

Published on:

25 Sept 2025 01:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Fraud: म्युल अकांउट से सायबर ठगी, 5 लाख से अधिक की कर दी ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.