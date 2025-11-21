CG News: आरक्षक पर लगे आरोपों पर जांच की मांग, थाने के सामने पार्षद के साथ महिलाओं ने दिया धरना

CG News: पुरानी भिलाई थाना परिसर के सामने गुरुवार को पार्षद के साथ बड़ी संया में महिलाएं धरने पर बैठ गईं। महिलाओं का आरोप था कि आरक्षक अरविंद के खिलाफ एक महिला की शिकायत तथ्यहीन है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाया जाए। उनका कहना था कि बिना जांच के किसी भी आरक्षक पर कार्रवाई करना अनुचित होगा।