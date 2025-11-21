CG News: आरक्षक पर लगे आरोपों पर जांच की मांग, थाने के सामने पार्षद के साथ महिलाओं ने दिया धरना

थाने के सामने पार्षद के साथ महिलाओं ने दिया धरना (Photo Patrika)
CG News: पुरानी भिलाई थाना परिसर के सामने गुरुवार को पार्षद के साथ बड़ी संया में महिलाएं धरने पर बैठ गईं। महिलाओं का आरोप था कि आरक्षक अरविंद के खिलाफ एक महिला की शिकायत तथ्यहीन है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाया जाए। उनका कहना था कि बिना जांच के किसी भी आरक्षक पर कार्रवाई करना अनुचित होगा।
पार्षद ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ यूट्यूब चैनल इस प्रकरण को गलत तरीके से प्रसारित कर रहे हैं और उनका नाम भी अनावश्यक रूप से उछाला जा रहा है। उन्होंने ऐसे चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि यह गैरजिमेदाराना है।
भिलाई तीन टीआई अंबर भारद्वाज ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। करीब एक घंटे तक चला धरना पुलिस के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ और सभी लोग वापस चले गए।
