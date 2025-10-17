नशीली दवा तस्करी का भंडाफोड़! कार से 25 कफ सिरप मिलने पर ट्रैफिक आरक्षक को रौंदने की कोशिश…

भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भारद्वाज और ट्रैफिक पुलिस ने घटना के बाद प्वाइंट चलाया। जिले में तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को कार समेत पकड़ लिया गया। कार रायपुर रायपुरा निवासी नीरज वर्मा (27) चला रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई ऋषभ वर्मा भी सवार था। पूछताछ में स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित नशीली दवाओं का अवैध परिवहन कर रहे थे। इसलिए पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की।