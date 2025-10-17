नशीली दवा तस्करी का भंडाफोड़! कार से 25 कफ सिरप मिलने पर ट्रैफिक आरक्षक को रौंदने की कोशिश…

भिलाई जिले में ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है।(photo-patrika)
Dugs Syrup: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से नशीली कफ सिरप की 25 शीशी जब्त की गई।
छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि मामला 15 अक्टूबर का है। सिरसा गेट के समीप तैनात ट्रैफिक आरक्षक ने तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 04 क्यू 5678 को रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए कार को और तेज करते हुए आरक्षक को जान से मारने की नीयत से कार चढ़ाने की कोशिश की। पु
लिस ने रोककर जब उसकी कार की तलाशी ली तो gsकफ सिरप की 25 शीशी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसे चरोदा रेल विहार क्षेत्र से बाबा नामक व्यक्ति से खरीदी है।
भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भारद्वाज और ट्रैफिक पुलिस ने घटना के बाद प्वाइंट चलाया। जिले में तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को कार समेत पकड़ लिया गया। कार रायपुर रायपुरा निवासी नीरज वर्मा (27) चला रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई ऋषभ वर्मा भी सवार था। पूछताछ में स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित नशीली दवाओं का अवैध परिवहन कर रहे थे। इसलिए पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की।
