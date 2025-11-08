CG News: दुर्ग पुलिस को मिली उर्दू में लिखी फरारी की कहानी वाली फाइल, जानकारों की मदद से सुलझा मामला

12 जुलाई 1961 को सुपेला पुलिस ने पंजाब पुलिस को जानकारी मांगी, जिसके जवाब में उन्हें उर्दू में लिखी फाइल भेजी गईं। इसके बाद पुलिस ने जब भी यह फाइल खोली, मियाद बढ़ाते गए। किसी ने भी मामले को समझने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार 1970 में उसे फरार घोषित कर दिया। अब जब पुलिस ने ऐसे मामलों को गभीरता से लिया तो उर्दू के जानकारों की मदद ली गई। काफी मशक्कत की। तब जाकर फाइलों को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है।