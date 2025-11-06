Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: दुर्ग पुलिस ने चंडीगढ़ से खरीदे दो अत्याधुनिक ड्रोन, अब आसमान से रखी जाएगी सुरक्षा पर नजर

CG News: चंडीगढ़ से दो अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे हैं। इन ड्रोन का उपयोग अब बड़ी रैलियों, सर्वेक्षण और औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा।

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

CG News: दुर्ग पुलिस ने चंडीगढ़ से खरीदे दो अत्याधुनिक ड्रोन, अब आसमान से रखी जाएगी सुरक्षा पर नजर

CG News: दुर्ग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ से दो अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे हैं। इन ड्रोन का उपयोग अब बड़ी रैलियों, सर्वेक्षण और औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि यह हैक्साकॉप्टर डिजाइन के ड्रोन हैं, जो छह प्रोपेलर की मदद से अधिक स्थिर और सुरक्षित उड़ान भरते हैं। इन्हें ढाई हजार फीट ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है और यह भारी भार उठाने में सक्षम हैं।

ड्रोन की खूबियां - इनमें जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम, ऑटो-रिटर्न फीचर, एलईडी इंडिकेटर लाइट्स और कार्बन फाइबर फ्रेम शामिल हैं। ड्रोन एक्सपर्ट डॉ. संकल्प राय के अनुसार, यह सिस्टम निगरानी, आपदा प्रबंधन और मैनपावर की बचत में बेहद उपयोगी रहेगा।

सर्विलांस सिस्टम मजबूत

चंडीगढ़ से दो ड्रोन खरीदे गए हैं। इनसे विभाग का सर्विलांस सिस्टम मजबूत होगा। दो प्रशिक्षित कर्मियों को चंडीगढ़ में ट्रेनिंग दी गई है।

विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

Updated on:

06 Nov 2025 03:56 pm

Published on:

06 Nov 2025 03:53 pm

