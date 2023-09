तीन साल की बच्ची के साथ हैवानियत, घर आया पिता का दोस्त बच्ची को उठाकर ले गया फिर...जानें पूरा मामला

भिलाईPublished: Sep 14, 2023 03:38:15 pm Submitted by: Khyati Parihar

Rape with 3 year old girl in Bhilai: तीन साल की अवोध बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले राजकुमार सिंह गोड़ के खिलाफ भिलाई-3 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पिता के दोस्त ने की दरिंदगी

Rape Of 3 Year Old Girl: भिलाई। तीन साल की अवोध बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले राजकुमार सिंह गोड़ के खिलाफ भिलाई-3 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बच्ची की मां की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस में शिकायत (Bhilai Crime News) करने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।