Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: पांच साल के बच्चे भी सोशल मीडिया ऐप की गिरफ्त में, पैरेंट्स ले रहे नशामुक्ति केंद्र का सहारा

CG News: पांच साल के बच्चे से बीस साल के टीनएजर्स आ गए हैं। इसके कारण उनकी मनोदशा बिगड़ने लगी है। बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 03, 2025

CG News: पांच साल के बच्चे भी सोशल मीडिया ऐप की गिरफ्त में, पैरेंट्स ले रहे नशामुक्ति केंद्र का सहारा

CG News: नशामुक्ति केंद्रों में अब तक शराब या ड्रग एडिक्ट मरीज ही भर्ती होने पहुंचते थे, लेकिन सोशल मीडिया का फीवर बच्चों में इस कदर बढ़ गया है कि अभिभावक उन्हें भी केंद्र में भर्ती कराने लाने लगे हैं। ऑनलाइन गेस, रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब समेत अन्य एप्लिकेशन का यूज इतना बढ़ गया है कि इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा पांच साल के बच्चे से बीस साल के टीनएजर्स आ गए हैं। इसके कारण उनकी मनोदशा बिगड़ने लगी है। बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ गई है। इससे परेशान पैरेंट्स अपने बच्चों को नशामुक्ति केंद्रों में लाने लगे हैं।

मनोचिकित्सक डॉ. मोनिका साहू ने बताया कि मोबाइल एडिक्शन का सबसे ज्यादा असर मेंटल हेल्थ पर हो रहा है। इससे बच्चे और वयस्कों में डिप्रेशन, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और अकेले रहने की इच्छा शुरू हो जाती है। जब कोई इनसे मोबाइल छीन लेता है, नेटवर्क चला जाता है और रिचार्ज खत्म हो जाता है तो गुस्सा बढ़ जाता है। कभी-कभार हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। ज्यादा सती दिखाने पर बच्चे या वयस्क आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। अकेले रहने की इच्छा, सामाजिक मेलजोल कम करना, पढ़ाई या दूसरे काम में मन न लगना, बेचैनी, नींद न आना भी मोबाइल एडिक्शन के घातक परिणाम हैं।

बच्चों के साथ घर में क्वालिटी टाइम बिताएं

अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को शुरुआती स्टेज में मोबाइल न दें। उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए प्रोत्साहित करें और खुद भी घर में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बड़ों को देखकर बच्चे भी अपनी आदतें सुधार लेंगे।

-विजय अग्रवाल,एसएसपी दुर्ग

ऑनलाइन गेमिंग की आदत सबसे ज्यादा

नशामुक्ति केंद्र में आ रहे मोबाइल एडिक्शन के मामलों में सबसे ज्यादा केस ऑनलाइन गेमिंग के हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 40 प्रतिशत बच्चे व वयस्क दिन में अधिकांश समय इसी में गुजारते हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म-35 प्रतिशत, सोशल मीडिया एडिक्शन- 15 प्रतिशत, जुआ और अश्लील कंटेंट वाली फिल्में या फोटो देखने वालों की संया 10 प्रतिशत है।

बढ़ रही चिड़चिड़ापन और सर्वाइकल की बीमारी

डॉ. मोनिका बताती हैं कि ऐसे मरीजों में नींद न आना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, आंखों में जलन, सिरदर्द जैसी समस्याएं आम हैं। कई बार बच्चे अकेले रहने लगते हैं और परिवार से संवाद टूटने लगता है। माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर निगरानी रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 10:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: पांच साल के बच्चे भी सोशल मीडिया ऐप की गिरफ्त में, पैरेंट्स ले रहे नशामुक्ति केंद्र का सहारा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Indian Railway: रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच

Indian Railway:रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच
भिलाई

इस तकनीक से कम होगी बिजली बिल ​की खपत! IIT भिलाई के स्टूडेंट्स ने तैयार किया स्मार्ट पॉलीमर जैल

CG electricity
भिलाई

रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार

रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
भिलाई

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार…

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)
भिलाई

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव…

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.