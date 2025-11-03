CG News: पांच साल के बच्चे भी सोशल मीडिया ऐप की गिरफ्त में, पैरेंट्स ले रहे नशामुक्ति केंद्र का सहारा

CG News: नशामुक्ति केंद्रों में अब तक शराब या ड्रग एडिक्ट मरीज ही भर्ती होने पहुंचते थे, लेकिन सोशल मीडिया का फीवर बच्चों में इस कदर बढ़ गया है कि अभिभावक उन्हें भी केंद्र में भर्ती कराने लाने लगे हैं। ऑनलाइन गेस, रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब समेत अन्य एप्लिकेशन का यूज इतना बढ़ गया है कि इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा पांच साल के बच्चे से बीस साल के टीनएजर्स आ गए हैं। इसके कारण उनकी मनोदशा बिगड़ने लगी है। बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ गई है। इससे परेशान पैरेंट्स अपने बच्चों को नशामुक्ति केंद्रों में लाने लगे हैं।