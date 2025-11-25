Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दुर्ग निगम सख्त, आवारा कुत्तों से सुरक्षा व्यवस्था होगी कड़ी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की सुओ-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) में दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर नगर निगम दुर्ग ने शहर में आवारा कुत्तों से सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।