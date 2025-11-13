Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार

CG Winter: अधिकतम तापमान में भी 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और दिन का पारा 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में यह अचानक गिरावट जिले में ठिठुरन के शुरुआती संकेत दे रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार

सजा गर्म कपड़ो का बाजार (Photo Patrika)

CG Winter: दुर्ग जिले में सर्दी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले पांच सालों में नवंबर महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2018 में इसी महीने में पारा 9.8 डिग्री तक पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान औसत से 7.8 डिग्री कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान में भी 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और दिन का पारा 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में यह अचानक गिरावट जिले में ठिठुरन के शुरुआती संकेत दे रही है।

आठ डिग्री तक जा सकता है तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। इस स्थिति में पारा आठ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे जिले में सर्द हवा का असर और तेज हो जाएगा। राज्य में फिलहाल सबसे कम तापमान अंबिकापुर में दर्ज हुआ है, जहां बुधवार को पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं जगदलपुर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर भारत से ठंडी और शुष्क हवाओं का लगातार आगमन हो रहा है। इन्हीं हवा के चलते तापमान में गिरावट जारी है। उन्होंने बताया कि सरगुजा संभाग सहित राजनांदगांव और दुर्ग जिले के कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि, 17 नवंबर के बाद मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

गुरुवार को शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि गुरुवार को जिले में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन शाम और रात के समय सर्द हवा ठिठुरन बढ़ा देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 10:47 am

Published on:

13 Nov 2025 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम

CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम
भिलाई

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट
भिलाई

CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित

CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित
भिलाई

ममता हुई शर्मसार, दो दिन की नवजात को हनुमान मंदिर में छोड़ा

ममता हुई शर्मसार, दो दिन की नवजात को हनुमान मंदिर में छोड़ा,
भिलाई

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.