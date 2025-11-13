CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार

CG Winter: दुर्ग जिले में सर्दी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले पांच सालों में नवंबर महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2018 में इसी महीने में पारा 9.8 डिग्री तक पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम तापमान औसत से 7.8 डिग्री कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान में भी 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और दिन का पारा 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में यह अचानक गिरावट जिले में ठिठुरन के शुरुआती संकेत दे रही है।