CG Fraud News: बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के नाम पर 5.38 लाख की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रायपुर सेजबहार की रहने वाली महिला ने खुद को वकील बताया और जमीन बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने का झांसा देकर 5 लाख 38 हजार रुपए की ठगी कर ली। सुपेला पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी प्रभा साहु पति राधेश्याम साहु (31 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार, मोबाइल और 1 लाख 96 हजार 280 रूपए के सोने चांदी के बिल जब्त किया है।