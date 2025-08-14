Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG Fraud News: बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के नाम पर 5.38 लाख की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार

CG Fraud News: भिलाई जिले में रायपुर सेजबहार की रहने वाली महिला ने खुद को वकील बताया और जमीन बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने का झांसा देकर 5 लाख 38 हजार रुपए की ठगी कर ली।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 14, 2025

CG Fraud News: बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के नाम पर 5.38 लाख की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Fraud News: बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के नाम पर 5.38 लाख की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रायपुर सेजबहार की रहने वाली महिला ने खुद को वकील बताया और जमीन बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने का झांसा देकर 5 लाख 38 हजार रुपए की ठगी कर ली। सुपेला पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी प्रभा साहु पति राधेश्याम साहु (31 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार, मोबाइल और 1 लाख 96 हजार 280 रूपए के सोने चांदी के बिल जब्त किया है।

CG Fraud News: आरोपी महिला गिरफ्तार

सुपेला टीआई विजय यादव ने बताया कि नेहरु नगर वेस्ट विद्या विहार निवासी ने इस मामले की शिकायत की है। कातुलबोर्ड में उनका आवासीय भूमि है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराना था। आरोपी प्रभा साहू ने उससे संपर्क किया और खुद को अधिवक्ता बताकर काम आसानी से कराने का झांसा दिया। 2 लाख रुपए नकद और ऑनलाइन 3 लाख 38 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिया।

ये भी पढ़ें

CG Staff Nurse Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें Details
रायपुर
Job (Photo Patrika)

पूरी राशि गबन कर लिया। मामले की जांच के बाद आरोपी प्रभा के खिलाफ धारा 319(2), 318(2), बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर रायपुर देवेन्द्र नगर सेजबहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रभा साहु पति राधेश्याम साहु (31 वर्ष) ग्राम डोमा, भखारा धमतरी के रहने वाली है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Fraud News: बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के नाम पर 5.38 लाख की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.