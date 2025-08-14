CG Fraud News: बंदोबस्त त्रुटि सुधारने के नाम पर 5.38 लाख की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रायपुर सेजबहार की रहने वाली महिला ने खुद को वकील बताया और जमीन बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने का झांसा देकर 5 लाख 38 हजार रुपए की ठगी कर ली। सुपेला पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी प्रभा साहु पति राधेश्याम साहु (31 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार, मोबाइल और 1 लाख 96 हजार 280 रूपए के सोने चांदी के बिल जब्त किया है।
सुपेला टीआई विजय यादव ने बताया कि नेहरु नगर वेस्ट विद्या विहार निवासी ने इस मामले की शिकायत की है। कातुलबोर्ड में उनका आवासीय भूमि है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराना था। आरोपी प्रभा साहू ने उससे संपर्क किया और खुद को अधिवक्ता बताकर काम आसानी से कराने का झांसा दिया। 2 लाख रुपए नकद और ऑनलाइन 3 लाख 38 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिया।
पूरी राशि गबन कर लिया। मामले की जांच के बाद आरोपी प्रभा के खिलाफ धारा 319(2), 318(2), बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर रायपुर देवेन्द्र नगर सेजबहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रभा साहु पति राधेश्याम साहु (31 वर्ष) ग्राम डोमा, भखारा धमतरी के रहने वाली है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।