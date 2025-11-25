CG News: पुलिस की बड़ी लापरवाही, हिरासत से फरार हुआ आरोपी, तीन कर्मी लाइन अटैच

घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से जामुल थाना के प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार, आरक्षक रत्नेश कुमार शुक्ला और चेतमान गुरुंग को लाइन अटैच कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी के फरार होने में इन तीनों की कर्तव्य कार्य में गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई गई है। इन्हें आगे के आदेश तक रक्षित केंद्र, दुर्ग में संबद्ध किया गया है।