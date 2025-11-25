CG News: पुलिस की बड़ी लापरवाही, हिरासत से फरार हुआ आरोपी, तीन कर्मी लाइन अटैच

तीन पुलिस कर्मी लाइन अटैच (Photo Patrika)
CG News: युवती को जबरन अपहरण कर ले जाने के मामले में गिरतार किया गया आरोपी हेमंत अग्रवाल पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। आरोपी को जामुल पुलिस ने रायपुर से हिरासत में लिया था, लेकिन पुरानी भिलाई थाना परिसर में वह पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर भाग निकला।
घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से जामुल थाना के प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार, आरक्षक रत्नेश कुमार शुक्ला और चेतमान गुरुंग को लाइन अटैच कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी के फरार होने में इन तीनों की कर्तव्य कार्य में गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई गई है। इन्हें आगे के आदेश तक रक्षित केंद्र, दुर्ग में संबद्ध किया गया है।
आरोपी को जामुल थाना में रखने के बजाय पुरानी भिलाई थाना में रखा गया था। इसी बीच युवती को कोर्ट में बयान के लिए ले जाया गया। थाना का स्टाफ उसके साथ कोर्ट चला गया। आरोपी को थाने के अंदर छोड़ दिया गया। स्टाफ काम में व्यस्त हो गया। इसी का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया।
