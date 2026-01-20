20 जनवरी 2026,

भिलाई

GST Raid in CG: भिलाई में GST विभाग की सख्त कार्रवाई, हरिओम इंगोट्स के कार्यालय में मचा हड़कंप

GST Raid in CG: भिलाई जिले में हरिओम इंगोट्स एंड पावर लिमिटेड के कार्यालय में सोमवार को जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Jan 20, 2026

GST Raid in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हरिओम इंगोट्स एंड पावर लिमिटेड के कार्यालय में सोमवार को जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी। कार्रवाई की खबर मिलते ही कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग की दो टीमें अलग-अलग वाहनों से कंपनी कार्यालय पहुंचीं और परिसर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर जांच शुरू की।

GST Raid in CG: दस्तावेजों की गहन जांच जारी

जीएसटी विभाग के सात अधिकारियों की टीम ने कंपनी के बिल, जीएसटी रिटर्न, इनवॉइस सहित अन्य वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। दस्तावेजों की संख्या अधिक होने के कारण जांच लंबी खिंच गई, जिस वजह से यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। अधिकारी टैक्स भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और संभावित अनियमितताओं से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं।

कामकाज रहा सामान्य, सहयोग कर रहे कर्मचारी

कंपनी से जुड़े कर्मियों ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। जीएसटी अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से कंपनी की गतिविधियों को बंद नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि कंपनी के मालिक फिलहाल बाहर हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मंगलवार को भी जारी रही कार्रवाई

दस्तावेजों की विस्तृत जांच के चलते जीएसटी विभाग की टीम मंगलवार को भी कंपनी कार्यालय में मौजूद रही। अधिकारियों ने रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी जुटाने और आवश्यक पूछताछ की प्रक्रिया जारी रखी है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

जीएसटी विभाग की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है।

भिलाई

छत्तीसगढ़

