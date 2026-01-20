GST Raid in CG: भिलाई में GST विभाग की सख्त कार्रवाई, हरिओम इंगोट्स के कार्यालय में मचा हड़कंप

कंपनी से जुड़े कर्मियों ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। जीएसटी अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से कंपनी की गतिविधियों को बंद नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि कंपनी के मालिक फिलहाल बाहर हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।