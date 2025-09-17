CG News: दुर्ग में 19 सितबंर को भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंध, बसों के लिए यह होंगे पार्किंग स्थल

CG News: सीएम विष्णुदेव साय छग राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग दुर्ग के मीटिंग हॉल में 19 सितंबर को बैठक लेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात पुलिस ने आम नागरिकों को सुविधा देने और शहर में जाम से बचने के उद्देश्य से रूट डायवर्सन किया जा रहा है। वहीं पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस दौरान शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और सीमाओं से ही उन्हें डायवर्ट किया जाएगा।