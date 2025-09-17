CG News: दुर्ग में 19 सितबंर को भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंध, बसों के लिए यह होंगे पार्किंग स्थल

CG News: सीएम विष्णुदेव साय छग राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग दुर्ग के मीटिंग हॉल में 19 सितंबर को बैठक लेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात पुलिस ने आम नागरिकों को सुविधा देने और शहर में जाम से बचने के उद्देश्य से रूट डायवर्सन किया जा रहा है। वहीं पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस दौरान शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और सीमाओं से ही उन्हें डायवर्ट किया जाएगा।
डीएसपी सदानंद विद्यराज ने बताया कि शहर की सीमाओं पर आवश्यक अवरोधक और पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे भारी वाहनों का प्रवेश रोका जा सके। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ई-रिक्शा और ऑटो की व्यवस्था रखी गई है। विभिन्न जिलों से आने वाले बसों के लिए पार्किंग निर्धारित की गई है।
बस चालकों और नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थल का पालन करें। व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करें।
ऋचा मिश्रा, एएसपी ट्रैफिक
बालोद, अर्जुंदा, डोंगरगढ़, दल्लीराजहरा, धमतरी, राजनांदगांव एवं खैरागढ़ से आने वाली बसों को रक्षित केन्द्र दुर्ग में पार्क किया जाएगा। इन बसों को नंबर के अनुसार जीवन प्लाजा के सामने खड़ा किया जाएगा।
रायपुर, राजनांदगांव, धमधा, कवर्धा और बेमेतरा की ओर से आने वाली बसें ग्रीन चौक (बायपास मार्ग) पर पार्क होंगी।
पाटन की ओर से आने वाली बसों के लिए समृद्धि बाजार के सामने स्थित हॉकी मैदान को पार्किंग स्थल बनाया गया है।