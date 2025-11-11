Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय तैयार करेगा विशेष बच्चों के शिक्षक, जानिए क्या हैं ये कोर्स

इन कोर्सों को शुरू करने से पहले रीहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने हाल ही में विवि का निरीक्षण किया है। अब विवि आरसीआई से अंतिम मान्यता मिलने का इंतजार कर रहा है। संभावना है कि इस माह के अंत तक मान्यता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद विवि राज्य शासन को इसकी जानकारी भेजकर औपचारिक संचालन की प्रक्रिया शुरू करेगा। विवि प्रशासन के अनुसार, यह छत्तीसगढ़ का पहला विवि होगा जो इस तरह के विशेष शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगा।