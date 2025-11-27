CG Accident: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

CG Accident: थाना उतई क्षेत्र के पउवारा रोड स्थित बोरीगारका मोड़ पर मंगलवार को सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा (सीजी-07-बीएच-4196) ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे 58 वर्षीय महिला गिरजा बाई देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई। उनका सिर वाहन के चक्के के नीचे आकर कुचल गया।
पुलिस के अनुसार, राजनांदगांव तुलसीपुर निवासी भागवत देवांगन (58 वर्ष) अपनी पत्नी गिरजा बाई को बाइक पर बैठाकर एक शादी समारोह (साहू पैलेस बोरीडीह, पउवारा) में शामिल होने जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे हाइवा ने लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में पति भागवत देवांगन को शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उतई टीआई महेश ध्रुव ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और हाइवा चालक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग