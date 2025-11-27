CG Accident: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

CG Accident: थाना उतई क्षेत्र के पउवारा रोड स्थित बोरीगारका मोड़ पर मंगलवार को सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा (सीजी-07-बीएच-4196) ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे 58 वर्षीय महिला गिरजा बाई देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई। उनका सिर वाहन के चक्के के नीचे आकर कुचल गया।