WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 तक पहुंचने की संभावना

मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि आम तौर पर नवंबर मध्य से ही उत्तर की ठंडी हवा का बहाव छत्तीसगढ़ एवं उससे लगे राज्यों की ओर शुरू हो जाता है। इस बार मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवा का प्रवेश बाधित हो गया है। वर्तमान समय में हवा का रुख पूर्वी या दक्षिण पूर्व बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम में तैयार हुए विक्षोभ की वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक नमी बढ़ने से यह ठंडी हवा को खुद समेट लेता है। जिससे ठंडी हवा का सर्कुलेशन नहीं होता। बादल ठंडक भरी हवा को ट्रैप कर ऊपर नहीं उठने देता, बल्कि इसे दोबारा से धरती की तरफ भेज देते हैं। यही वजह है कि न्यूनतम तापमान में वृद्धि होती है। दिन का अधिकतम पारा भी बढ़ता है।