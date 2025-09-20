CG Crime: पत्नी की इन हरकतों से परेशान था पति, गला दबाकर कर दी हत्या

आरोपी होरी ने बताया कि सात वर्ष पूर्व ग्राम औधी में जसगीत कार्यक्रम में प्रीति वर्मा से उसकी पहचान हुई। बाद में आपस में फोन में बातचीत होने लगी। प्रीति वर्मा की पहले ग्राम करगा के शेष नारायण वर्मा के साथ शादी हुई थी। लड़ाई-झगड़ा कर उसे छोड़ दी। उससे एक बेटा और बेटी थी। उसे छोड़कर दोनों बच्चों के साथ मायके ग्राम चंगोरी में मां-पिता के साथ रहने लगी। होरी लाल प्रीति को पसंद करने लगा। घर वालो की सहमति से 7 साल पहले चूड़ी पहनाया और प्रीति को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ग्राम पंदर लाया था।