भिलाई

CG Crime: पत्नी की इन हरकतों से परेशान था पति, गला दबाकर कर दी हत्या

CG Crime: गला दाबकर हत्या कर दी। फिर उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और घर वालों को बताया कि वह गिर गई थी। उसके सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 20, 2025

CG Crime: पत्नी की इन हरकतों से परेशान था पति, गला दबाकर कर दी हत्या
गला दबाकर पत्नी की हत्या (Photo Patrika)

CG Crime: पाटन थाना अंतर्गत पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरतार किया है। पुलिस के मुताबिक वह पत्नी की हरकतों से परेशान था। उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और घर वालों को भ्रमित करने के लिए गिरने से मौत बताया था।

पाटन थाना टीआई अनिल साहू ने बताया कि 10 सितबर दोपहर 3.30 बजे की घटना है। ग्राम पंदर वार्ड-16 निवासी आरोपी होरी लाल वर्मा (30 वर्ष) ने बताया कि 7 वर्ष पहले प्रीति वर्मा (35 वर्ष) से शादी हुई थी। घटना के दिन वह घर में सोया था। प्रीति शराब के नशे में कमरे में आई और गाली गलौज करने लगी।

इतना ही नहीं कॉलर पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसकी हरकत से होरी लाल को गुस्सा आ गया। उसका गला दाबकर हत्या कर दी। फिर उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और घर वालों को बताया कि वह गिर गई थी। उसके सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। यह भी बताया कि प्रीति का स्वभाव अच्छा नहीं था।

पीएम रिपोर्ट से खुलासा

टीआई ने बताया कि प्रीति को सीएचसी पाटन ले गए। जहां आरएमओ डॉ. राकेश लहरे ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट भेजकर जानकारी दी। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। तत्काल पेट्रोलिंग टीम को भेजकर आरोपी होरी लाल वर्मा को गिरतार कर लिया।

सात साल पहले बनाई थी पत्नी

आरोपी होरी ने बताया कि सात वर्ष पूर्व ग्राम औधी में जसगीत कार्यक्रम में प्रीति वर्मा से उसकी पहचान हुई। बाद में आपस में फोन में बातचीत होने लगी। प्रीति वर्मा की पहले ग्राम करगा के शेष नारायण वर्मा के साथ शादी हुई थी। लड़ाई-झगड़ा कर उसे छोड़ दी। उससे एक बेटा और बेटी थी। उसे छोड़कर दोनों बच्चों के साथ मायके ग्राम चंगोरी में मां-पिता के साथ रहने लगी। होरी लाल प्रीति को पसंद करने लगा। घर वालो की सहमति से 7 साल पहले चूड़ी पहनाया और प्रीति को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ग्राम पंदर लाया था।

