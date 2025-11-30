पोलिंग बूथ या पता बदलने पर नहीं मिलेगा गणना पत्रक, फॉर्म-6 भरना होगा जरूरी, जानें प्रक्रिया

एसआइआर में बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक भरवा रहे हैं, लेकिन पता बदलने वाले कई मतदाताओं ने शिकायत की कि उन्हें गणना पत्रक दिए ही नहीं गए। इस पर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में बीएलओ गणना पत्रक पर ‘अन्य निवास’ लिखकर लौटा दें, ताकि सूची में गलती से नाम शामिल न हो। इसके बाद वास्तविक मतदाता प्रारंभिक प्रकाशन के बाद फॉर्म-6 भरकर अपना नाम पुन: जोड़ सकेंगे। फॉर्म-6 के लिए बीएलओ को उपलब्ध फॉर्म पहले ही वितरित कर दिए गए हैं।