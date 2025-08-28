CG Sky Lighting: आकाशीय बिजली का कहर, घर जा रहे युवक की मौत

बिरेझर मुढ़ीपार निवासी डाकेश्वर कुमार पटेल उर्फ पप्पू घर से दुकान जा रहा था। जैसे ही वह मनगटा और खुरसुल के बीच पहुंचा, गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसी समय आकाशीय बिजली उसके उपर गिर गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।