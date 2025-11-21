Ration Card: बीपीएल राशनकार्ड पर बड़ा खुलासा, 1 लाख से अधिक संदिग्ध की हुई पहचान, कटेगा नाम

Ration Card: दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग बीपीएल राशनकार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जो पात्रता मानकों में आते ही नहीं। खाद्य विभाग की जांच में 1.11 लाख से अधिक संदिग्ध कार्डधारी सामने आए हैं। इनमें 6,339 इनकम टैक्स देने वाले, 71 जीएसटी कारोबार से जुड़े लोग, और 79,446 एक हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसान शामिल हैं। अब तक 39,498 संदिग्ध राशनकार्डों का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि शेष 71,764 कार्डों की जांच जारी है।