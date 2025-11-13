ममता हुई शर्मसार, दो दिन की नवजात को हनुमान मंदिर में छोड़ा,

ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची को गर्म कपड़ों में लपेटा गया था, मानो किसी ने उसे सर्दी से बचाने की कोशिश की हो। पहले तो लोगों को लगा कि कोई परिवार वाला भूलवश उसे वहीं छोड़ गया होगा, लेकिन आसपास पूछताछ करने पर बच्ची के परिजन का कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही रानीतराई पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से नवजात को जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।