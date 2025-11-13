ममता हुई शर्मसार, दो दिन की नवजात को हनुमान मंदिर में छोड़ा,

हनुमान मंदिर में मिली मासूम (Photo Patrika)
CG News: रानीतराई के ग्राम खर्रा में बुधवार सुबह मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। हनुमान मंदिर के प्रांगण में किसी निर्दयी मां ने अपनी दो दिन की मासूम बच्ची को छोड़ दिया। सुबह सैर पर निकले युवाओं ने मंदिर के पास से आती रोने की हल्की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो कपड़ों में लिपटी एक नवजात मासूमियत से सोई हुई थी।
ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची को गर्म कपड़ों में लपेटा गया था, मानो किसी ने उसे सर्दी से बचाने की कोशिश की हो। पहले तो लोगों को लगा कि कोई परिवार वाला भूलवश उसे वहीं छोड़ गया होगा, लेकिन आसपास पूछताछ करने पर बच्ची के परिजन का कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही रानीतराई पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से नवजात को जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
…इससे बड़ा पाप क्या होगा
गांव के लोगों ने इस निर्मम कृत्य की कड़ी निंदा की है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जिस मां ने इस नन्ही जान को जन्म दिया, उसने ही उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया। इससे बड़ा पाप क्या होगा।
