क्रू मेंबर न मिलने से मेमू सेवा ठप! राजहरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा…

रात का समय था किसी को भिलाई पहुंच कर घर जाना था। किसी को आगे की यात्रा करनी थी, तो किसी को भिलाई स्टील प्लांट में रात्रि पाली में ड्यूटी जाना था। इस बीच दो घंटा होते होते यात्रियों का सब्र का बांध टूटने लगा वे नाराज होकर स्टेशन मास्टर से ट्रेन की वास्तविक स्थिति बताने व ट्रेन ना चलने पर घोषणा कर टिकट का पैसा लौटाने के लिए दबाव बनाने लगे। इसके बाद ट्रेन रद्द करने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद टिकट काउंटर में टिकट कैंसिल करवा कर पैसा लेने वालों की भीड़ उमड पड़ी।