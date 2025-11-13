CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित

भिलाई निगम का कर्मी निलंबित (Photo Patrika)
CG Suspended: निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने और अनुशासनहीन आचरण के आरोप में भिलाई नगर निगम के सफाई कामगार अनिल कुमार सौदागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनिल कुमार सौदागर को बीएलओ के सहयोगी के रूप में गणना पत्रक वितरण कार्य की जिमेदारी दी गई थी।
जोन आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, वे 11 नवंबर को दोपहर तक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए, निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया और कार्यालयीन समय में मद्यपान करते हुए निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न की। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों से अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायत भी दर्ज की गई है।
इस कारण गणना पत्रक वितरण कार्य में विलंब हुआ। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा और उनका मुयालय जोन-3, मदर टेरेसा नगर निर्धारित किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग