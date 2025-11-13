CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित

CG Suspended: निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने और अनुशासनहीन आचरण के आरोप में भिलाई नगर निगम के सफाई कामगार अनिल कुमार सौदागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनिल कुमार सौदागर को बीएलओ के सहयोगी के रूप में गणना पत्रक वितरण कार्य की जिमेदारी दी गई थी।