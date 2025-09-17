IIT Bhilai: आईआईटी भिलाई की नई रिसर्च, गाड़ियों में लगने वाले स्क्रैच खुद होंगे ठीक, डेंटिंग-पेंटिंग का झंझट खत्म

IIT Bhilai: अकसर होता है कि दो या चार पहिया वाहन चलाते समय छोटे-मोटे डेंट या स्क्रैच आ जाते हैं। यह स्क्रैच भले ही छोटे दिखते हैं, लेकिन इन्हें ठीक कराने का खर्चा महंगा पड़ता है। आम जिंदगी की इस समस्या को समाधान आईआईटी भिलाई ने खोज ली है। आईआईटी भिलाई की रिसर्च टीम ने ऐसा विशेष पॉलीमर तैयार कर लिया है, जो डेंट और स्क्रैच को खुद-ब-खुद ठीक कर देगा। यानी आपको इसे ठीक करवाने नहीं जाना होगा। यह नया पॉलीमर एक स्मार्ट शील्ड की तरह काम करता है। सामान्य स्थिति में यह कठोर रहता है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई अचानक झटका या दबाव पड़ता है, यह हल्का नरम होकर उस ऊर्जा को सोख लेता है। इससे दरार पडऩे या टूटने का खतरा कम हो जाता है। यदि फिर भी कोई खरोंच या हल्का कट लग जाए, तो यह खुद ही ठीक हो जाता है।