CG News: अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, पगड़ी पहनने वालों को मिलेगी छूट

केवल आकस्मिक सेवा, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। बता दें कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी किया है। इसी के साथ पेट्रोल पंप संचालकों को परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड या पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।