CG News: अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, पगड़ी पहनने वालों को मिलेगी छूट

CG News: दुर्ग जिले में अगर आप भी दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हैजिलेभर के पेट्रोल पंप पर बुधवार से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान जिले में सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है।
केवल आकस्मिक सेवा, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। बता दें कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी किया है। इसी के साथ पेट्रोल पंप संचालकों को परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड या पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। एक ओर यह आदेश आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालकों में बिक्री कम होने की चिंता बढ़ गई है।