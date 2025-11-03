Indian Railway: रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच

Indian Railway: भिलाई रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और कंफर्म बर्थ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रेलवे ने हावड़ा-अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा हावड़ा से 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 24 नवंबर तक और अहमदाबाद से 1 नवंबर से 27 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।
इसके अलावा, शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 और एक स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। यह सुविधा शालीमार से 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 24 नवंबर तक और एलटीटी से 26 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।
गोंदिया और बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन : रेलवे ने गोंदिया और बरौनी के बीच चार-चार फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोंदिया से 3, 4, 8 और 9 नवंबर को और बरौनी से 4, 5, 9 और 10 नवंबर को चलेगी। इस ट्रेन में सभी श्रेणियों में पर्याप्त संया में सीटें उपलब्ध हैं।
गाड़ी संख्या 08843 गोंदिया से 17:15 बजे रवाना होकर डोंगरगढ़ 18.10 बजे, राजनांदगांव 18.35 बजे, दुर्ग 19:10 बजे, रायपुर 20:00 बजे, भाटापारा 21.15 बजे, बिलासपुर 22.15 बजे, चांपा 23.25 बजे, रायगढ़ अगले दिन 00.05 बजे और अन्य ठहराव वाले स्टेशनों से होते हुए अगले दिन 19.20 बजे बरौनी स्टेशन पहुंचेगी।
इसी तरह, गाड़ी संया 08844 बरौनी से 22.25 बजे रवाना होकर रास्ते के ठहराव वाले स्टेशनों से होते हुए दूसरे दिन रायगढ़ 18.00 बजे, चांपा 19.05 बजे, बिलासपुर 21:05 बजे, भाटापारा 22.10 बजे, रायपुर 23.30 बजे, तीसरे दिन दुर्ग 00.20 बजे, राजनांदगांव 01:00 बजे, डोंगरगढ़ 01.25 बजे और 02.20 बजे गोंदिया स्टेशन पहुंचेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी, 5 सामान्य, 10 स्लीपर, 2 एसी-थ्री और 1 एसी टू सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
