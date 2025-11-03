Indian Railway: रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच

Indian Railway: भिलाई रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और कंफर्म बर्थ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रेलवे ने हावड़ा-अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा हावड़ा से 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 24 नवंबर तक और अहमदाबाद से 1 नवंबर से 27 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।