Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Indian Railway: रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच

Indian Railway एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 और एक स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। यह सुविधा शालीमार से 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 24 नवंबर तक और एलटीटी से 26 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 03, 2025

Indian Railway:रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच

Indian Railway: भिलाई रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और कंफर्म बर्थ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रेलवे ने हावड़ा-अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा हावड़ा से 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 24 नवंबर तक और अहमदाबाद से 1 नवंबर से 27 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।

इसके अलावा, शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 और एक स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। यह सुविधा शालीमार से 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 24 नवंबर तक और एलटीटी से 26 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

गोंदिया और बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन : रेलवे ने गोंदिया और बरौनी के बीच चार-चार फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोंदिया से 3, 4, 8 और 9 नवंबर को और बरौनी से 4, 5, 9 और 10 नवंबर को चलेगी। इस ट्रेन में सभी श्रेणियों में पर्याप्त संया में सीटें उपलब्ध हैं।

स्पेशल ट्रेन का रूट और समय

गाड़ी संख्या 08843 गोंदिया से 17:15 बजे रवाना होकर डोंगरगढ़ 18.10 बजे, राजनांदगांव 18.35 बजे, दुर्ग 19:10 बजे, रायपुर 20:00 बजे, भाटापारा 21.15 बजे, बिलासपुर 22.15 बजे, चांपा 23.25 बजे, रायगढ़ अगले दिन 00.05 बजे और अन्य ठहराव वाले स्टेशनों से होते हुए अगले दिन 19.20 बजे बरौनी स्टेशन पहुंचेगी।

इसी तरह, गाड़ी संया 08844 बरौनी से 22.25 बजे रवाना होकर रास्ते के ठहराव वाले स्टेशनों से होते हुए दूसरे दिन रायगढ़ 18.00 बजे, चांपा 19.05 बजे, बिलासपुर 21:05 बजे, भाटापारा 22.10 बजे, रायपुर 23.30 बजे, तीसरे दिन दुर्ग 00.20 बजे, राजनांदगांव 01:00 बजे, डोंगरगढ़ 01.25 बजे और 02.20 बजे गोंदिया स्टेशन पहुंचेगी।

कोच की सुविधा

इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी, 5 सामान्य, 10 स्लीपर, 2 एसी-थ्री और 1 एसी टू सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 09:47 am

Published on:

03 Nov 2025 09:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Indian Railway: रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी पहल, इन ट्रेनों में लगाए गए आतिरिक्त कोच

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: पांच साल के बच्चे भी सोशल मीडिया ऐप की गिरफ्त में, पैरेंट्स ले रहे नशामुक्ति केंद्र का सहारा

CG News: पांच साल के बच्चे भी सोशल मीडिया ऐप की गिरफ्त में, पैरेंट्स ले रहे नशामुक्ति केंद्र का सहारा
भिलाई

इस तकनीक से कम होगी बिजली बिल ​की खपत! IIT भिलाई के स्टूडेंट्स ने तैयार किया स्मार्ट पॉलीमर जैल

CG electricity
भिलाई

रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार

रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
भिलाई

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार…

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)
भिलाई

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव…

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.