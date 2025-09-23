CG Weather: छत्तीसगढ़ में 24 सितंबर से बारिश की संभावना, तीन तरह के सिस्टम एक्टिव, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, इस समय एक ऊपरी हवा का चक्रवात पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर स्थापित है, जिसके प्रभाव से मौसम तंत्र में परिवर्तन संभावित है। वहीं एक और निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश के तट पर बनने की संभावना है। इस तरह बारिश को लेकर कई सारे सिस्टम तैयार हो रहे हैं। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण रहेगा।