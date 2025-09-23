CG Weather: छत्तीसगढ़ में 24 सितंबर से बारिश की संभावना, तीन तरह के सिस्टम एक्टिव, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

CG Weather: पूर्व मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनने से 24 सितंबर से मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि, यदि मौसम तंत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो दुर्ग संभाग के एक दो-स्थानों पर भारी बारिश भी संभावित है।
बहरहाल, दुर्ग जिले में शिद्दत की गर्मी और उमस का अहसास हो रहा है। दिनभर तेज धूप खिल रही है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 32.2डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम पारा 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस तरह दिन का तापमान जहां औसत से 2 डिग्री अधिक है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से5.6 डिग्री की गिरावट पर स्थित बना हुआ है।
मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, इस समय एक ऊपरी हवा का चक्रवात पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर स्थापित है, जिसके प्रभाव से मौसम तंत्र में परिवर्तन संभावित है। वहीं एक और निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश के तट पर बनने की संभावना है। इस तरह बारिश को लेकर कई सारे सिस्टम तैयार हो रहे हैं। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण रहेगा।