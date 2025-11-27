CG News: नशीले पदार्थ पर नकेल कसने शहर के 300 मकानों में एक साथ दबिश, संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट दर्ज

CG News: शहर के संवेदनशील इलाकों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने बुधवार तड़के व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। अलग-अलग टीमों ने लगभग 300 मकानों में एक साथ दबिश दी, जिससे असामाजिक तत्वों में खलबली मच गई। अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट डिजिटल और मैन्युअल दोनों माध्यमों से लिए गए और उनका डेटाबेस तैयार किया गया, ताकि भविष्य में अपराधों की जांच में सटीक पहचान सुनिश्चित की जा सके।