हादसे से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर पिता को किया था याद, आधी रात सड़क पर थम गई बेटे की सांसें

जामुल टाआई रामेन्द्र सिंह ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की रात करीब डेढ़ बजे की घटना है। कार में चार दोस्त थे। वे कंचादूर जा रहे थे। रास्ता छोटा था, मंजिल पास। लेकिन जामुल तिवारी पेट्रोल पंप के सामने कार अनियंत्रित हुई। पहले पोल, फिर शटर और अंत में लोहे के गर्डर से टकराकर पलट गई। इस भीषण टक्कर में परविंदर कुमार उर्फ पाउ की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ बैठे आकाश, राहुल साहू और प्रशांत मांडले घायल हो गए।