हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो मजदूर झुलसे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खपराभट्टा रिहायशी इलाके में मकान निर्माण के दौरान 132 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार, खपराभट्टा क्षेत्र में एक अधिवक्ता के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण स्थल के पास से गुजर रही 132 केवी हाईटेंशन लाइन के नजदीक काम करते समय मजदूरों की असावधानी के चलते विद्युत केबल से आंशिक संपर्क हो गया। इससे दोनों मजदूर करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए।
हादसे के दौरान तारों में तेज स्पार्किंग हुई, जिससे नीचे आग लग गई। आग की चपेट में आने से निर्माणाधीन मकान में रखा कुछ घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि घायल दोनों मजदूरों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
