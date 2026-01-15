15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

कोरबा में बड़ा हादसा: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर झुलसे, देखें द‍िल दहला देने वाला Video

Breaking News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खपराभट्टा रिहायशी इलाके में मकान निर्माण के दौरान 132 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Jan 15, 2026

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो मजदूर झुलसे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो मजदूर झुलसे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खपराभट्टा रिहायशी इलाके में मकान निर्माण के दौरान 132 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, खपराभट्टा क्षेत्र में एक अधिवक्ता के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण स्थल के पास से गुजर रही 132 केवी हाईटेंशन लाइन के नजदीक काम करते समय मजदूरों की असावधानी के चलते विद्युत केबल से आंशिक संपर्क हो गया। इससे दोनों मजदूर करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए।

स्पार्किंग भी आग के हवाले

हादसे के दौरान तारों में तेज स्पार्किंग हुई, जिससे नीचे आग लग गई। आग की चपेट में आने से निर्माणाधीन मकान में रखा कुछ घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि घायल दोनों मजदूरों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 03:30 pm

Published on:

15 Jan 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कोरबा में बड़ा हादसा: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो मजदूर झुलसे, देखें द‍िल दहला देने वाला Video

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Electricity Bill: बिजली बिल का बकाया पहुंचा 433 करोड़ के पार, इस जिले में 2782 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन

बिजली बिल (Photo Patrika)
कोरबा

Korba Road Accident: खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, आग लगने से 2 युवक जिंदा जले… देखें Video

खाई में गिरी तेज रफ्तार कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

CG News: किसान ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड की कोशिश, टोकन न मिलने से था दुखी

CG News: किसान ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड की कोशिश, टोकन न मिलने से था दुखी
कोरबा

Farmer consumed poison: धान टोकन नहीं मिला तो किसान ने खाया जहर, आनन-फानन में पहुंची सांसद

टोकन नहीं मिलने से किसान ने खाया जहर (photo source- Patrika)
कोरबा

युवक को SECL खदान में छोड़कर भागे दोस्त, 13 दिन बाद इस हाल में मिली लाश, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.