हादसे के दौरान तारों में तेज स्पार्किंग हुई, जिससे नीचे आग लग गई। आग की चपेट में आने से निर्माणाधीन मकान में रखा कुछ घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि घायल दोनों मजदूरों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।