Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Stone pelting on Rajdhani Express: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खुर्सीपार गेट और पावर हाउस के बीच राजधानी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किया गया। इस घटना में ट्रेन इंजन के आगे लगा कांच क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
जानकारी के अनुसार, राजधानी एक्सप्रेस (12441) सोमवार को बिलासपुर से नई दिल्ली की ओर रवाना हुई थी। शाम करीब 4 बजे जब ट्रेन खुर्सीपार गेट के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंक दिए। एक पत्थर सीधे इंजन के सामने लगे कांच से टकराया, जिससे उसमें दरार आ गई।
अचानक हुई इस घटना से लोको पायलट और सहायक लोको पायलट कुछ समय के लिए सकते में आ गए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया। गनीमत रही कि इस पथराव में किसी को चोट नहीं आई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
घटना की सूचना मिलते ही भिलाई-3 आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ की टीम ने खुर्सीपार और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। झुग्गी बस्तियों में भी जांच की गई और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है, जिसमें एक अपचारी बालक को पकड़ा गया था। बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल, रेलवे प्रशासन और आरपीएफ ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
