Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है, जिसमें एक अपचारी बालक को पकड़ा गया था। बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल, रेलवे प्रशासन और आरपीएफ ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।