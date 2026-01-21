21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

Rajdhani Express attack: खुर्सीपार गेट और पावर हाउस के बीच राजधानी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किया गया। इस घटना में ट्रेन इंजन के आगे लगा कांच क्षतिग्रस्त हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 21, 2026

राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Stone pelting on Rajdhani Express: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खुर्सीपार गेट और पावर हाउस के बीच राजधानी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किया गया। इस घटना में ट्रेन इंजन के आगे लगा कांच क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, राजधानी एक्सप्रेस (12441) सोमवार को बिलासपुर से नई दिल्ली की ओर रवाना हुई थी। शाम करीब 4 बजे जब ट्रेन खुर्सीपार गेट के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंक दिए। एक पत्थर सीधे इंजन के सामने लगे कांच से टकराया, जिससे उसमें दरार आ गई।

Stone pelting on Rajdhani Express: बड़ा हादसा हो सकता था

अचानक हुई इस घटना से लोको पायलट और सहायक लोको पायलट कुछ समय के लिए सकते में आ गए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया। गनीमत रही कि इस पथराव में किसी को चोट नहीं आई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

घटना की सूचना मिलते ही भिलाई-3 आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ की टीम ने खुर्सीपार और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। झुग्गी बस्तियों में भी जांच की गई और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

पहले वंदे भारत ट्रेन पर हुआ था पथराव

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है, जिसमें एक अपचारी बालक को पकड़ा गया था। बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल, रेलवे प्रशासन और आरपीएफ ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भिलाई में 84 करोड़ रुपए में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Bhilai news
भिलाई

भिलाई में GST विभाग की छापेमारी

भिलाई में जीएसटी का छापा (photo source- Patrika)
भिलाई

मौसम का पलटवार.. राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, अगले चार दिनों का अपडेट जारी

CG Weather
भिलाई

GST Raid in CG: भिलाई में GST विभाग की सख्त कार्रवाई

GST Raid in CG: भिलाई में GST विभाग की सख्त कार्रवाई, हरिओम इंगोट्स के कार्यालय में मचा हड़कंप(Photo-patrika)
भिलाई

कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात, MLA ने शुरू की शक्ति योजना, 22 हजार ने भरा फॉर्म

MLA rikesh sen, cg news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.