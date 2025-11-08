फिजियोथेरेपी कराने एम्स पहुंची तीजन बाई, पीएम मोदी ने परिवार से ली थी स्वास्थ्य की जानकारी

Bhilai News: कपालिक शैली की विख्यात पंडवानी गायिका पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई अस्वस्थ हैं। शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई -3 की 108 एंबुलेंस से फिजियोथेरेपी कराने के लिए उन्हें एम्स रायपुर ले जाया गया।
उनके साथ चिकित्सक की पूरी टीम थी। एम्स में वरिष्ठ चिकित्सक ने उनकी फिजिकल फिजियोथेरापी कराई। डॉक्टर शिखर अग्रवाल ने बताया कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है और स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। राज्योत्सव के अवसर छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिजनों से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी।
उसके बाद डॉक्टरों की टीम उन्हें उपचार के लिए एम्स रायपुर लेकर गई थी। बीमार व अधिक उम्र के कारण डॉ. तीजन काफी कमजोर हो गई हैं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार शुक्रवार को उन्हें फिर एम्स ले जाया गया था। इस समय वह अपने गृहग्राम गनियारी में रह रही हैं।
