CG Fraud News: डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का आरोपी मेरठ से गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला…

पुलिस ने बताया कि 1 जुलाई 2025 का है, जब सेक्टर-7 निवासी शोभा झा को अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त हैं। आरोपी ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर पांच दिन तक घर में नजरबंद रखा और जेल भेजने की धमकी दी। डर की वजह से शोभा ने अपनी जमा पूंजी और गहने गिरवी रखकर 12.5 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा किए और आरोपियों द्वारा बताए गए खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिए। ठगों ने रकम जांच के बाद लौटाने का झांसा भी दिया।