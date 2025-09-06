CG Crime: चोरी की जेवरात अपनी मां को देता था आरोपी, 5 लाख से अधिक कीमत के जेवरात बरामद

CG Crime: जामुल थाना अंतर्गत गणेश नगर में सेंधमारी के मामले में मां और बेटा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सूने मकान में चोरी कर सोने-चांदी के आभूषण को रखने के लिए अपनी मां को देता था। पुलिस ने आरोपी मां अनुराधा जगत और बेटा दीशु जगत की निशानदेही पर चोरी के जेवरात कीमती 5 लाख 50 हजार रुपए खुर्सीपार और दंतेवाड़ा से बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ चोरी के प्रकरण में कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।