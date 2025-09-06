CG Crime: चोरी की जेवरात अपनी मां को देता था आरोपी, 5 लाख से अधिक कीमत के जेवरात बरामद

CG Crime: जामुल थाना अंतर्गत गणेश नगर में सेंधमारी के मामले में मां और बेटा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सूने मकान में चोरी कर सोने-चांदी के आभूषण को रखने के लिए अपनी मां को देता था। पुलिस ने आरोपी मां अनुराधा जगत और बेटा दीशु जगत की निशानदेही पर चोरी के जेवरात कीमती 5 लाख 50 हजार रुपए खुर्सीपार और दंतेवाड़ा से बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ चोरी के प्रकरण में कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
जामुल टीआई राजेश मिश्रा ने बताया कि 13 अगस्त को गणेश नगर निवासी सुदर्शन कुमार कुर्रे परिवार को लेकर बलौदाबाजार गया था। दूसरे दिन घर आने पर दरवाजा का ताला टूटा मिला। आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात कीमती 1 लाख 50 हजार रुपए चोरी हो गई थी। मामले में प्रकरण दर्ज कर खोजबीन शुरू की।
घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। खुर्सीपार जोन-3 निवासी संदेही दीशु जगत और उसकी मां अनुराधा जगत को पकड़ा गया। पहले तो पुलिस को गुमराह किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ की गई, तो चोरी करना स्वीकार लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 331(4), 305, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
पुलिस की पूछताछ में दीशु ने बताया कि चोरी की गई जेवरात को कुछ अपने पास में रखा और कुछ जेवर को बेच कर आईफोन खरीद लिया था। बाकी बचे जेवरा को दंतेवाड़ा में गिरवी और बिक्री कर दी थी। आरोपियों की निशानदेही पर 5 लाख 50 हजार रुपए का जेवर बरामद किया।