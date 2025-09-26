CG News: शहर में 88.96 करोड़ की लागत से दौड़ेगा फोरलेन का सपना, इन मार्गो के लिए प्रस्ताव जारी

CG News: शहर की सबसे व्यस्त चार सड़कों को जल्द फोरलेन में बदला जाएगा। इससे न सिर्फ यातायात व्यवस्थित होगा, बल्कि आवाजाही भी बढ़ जाएगी। इन सडक़ों को फोरलेन बनाने के लिए 88.96 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि से जेल तिराहा से मिनीमाता चौक, महाराजा चौक से बोरसी, जीई रोड से शहीद चौक और शहीद चौक से आईएमए चौक तक करीब 8.22 किमी फोरलेन सड़क बनाई जाएगी।