Bhilai News: दुर्ग में खुलेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां तैयार युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर

Bhilai News: इस्पात नगरी दुर्ग-भिलाई अब सिर्फ औद्योगिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। सोमवार को शहर ने एक ऐतिहासिक शुरुआत की, जब आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच प्रदेश के पहले आईटी पार्क की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह पार्क सिविल लाइन्स में लगभग 3900 वर्ग मीटर क्षेत्र में पुराने कामकाजी महिला हॉस्टल भवन में स्थापित किया जाएगा।