भिलाई

Bhilai News: दुर्ग में खुलेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां तैयार युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर

Bhilai News: प्रदेश के पहले आईटी पार्क की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह पार्क सिविल लाइन्स में लगभग 3900 वर्ग मीटर क्षेत्र में पुराने कामकाजी महिला हॉस्टल भवन में स्थापित किया जाएगा।

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 25, 2025

Bhilai News: दुर्ग में खुलेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां तैयार युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर

दुर्ग में खुलेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क (Photo Patrika)

Bhilai News: इस्पात नगरी दुर्ग-भिलाई अब सिर्फ औद्योगिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। सोमवार को शहर ने एक ऐतिहासिक शुरुआत की, जब आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच प्रदेश के पहले आईटी पार्क की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह पार्क सिविल लाइन्स में लगभग 3900 वर्ग मीटर क्षेत्र में पुराने कामकाजी महिला हॉस्टल भवन में स्थापित किया जाएगा।

खास बात यह है कि परियोजना शुरू होने से पहले ही 35 कंपनियों ने रुचि दर्ज कराई है। एमओयू पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश और दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, महापौर अल्का बाघमार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

दुर्ग बनेगा डिजिटल नवाचार का नया केंद्रसॉटवेयर डेवलपमेंट, फिनटेक, एआई, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों को मजबूत आधार मिलेगा।

युवाओं के लिए रोजगार के स्थानीय अवसरअब इंजीनियरिंग व तकनीकी स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई उड़ानपार्क में स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता एक ही परिसर में होगी।

पलायन रुकेगा, स्थानीय उद्योग सशक्त होंगेजो युवा अब तक रायपुर, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु जाते थे, वे घर पर ही अवसर पाएंगे।

आईटी हब बनने की दिशा में बड़ा कदमदुर्ग-भिलाई वर्षों से तकनीकी मैनपावर देता रहा है, अब यह खुद एक आईटी हब के रूप में स्थापित होगा।

दुर्ग-भिलाई की कंपनियों को स्किल्ड टेक मैनपावरकंपनियां उन्नत तकनीकों पर काम कर पाएंगी, बड़े प्रोजेक्ट लेने की क्षमता बढ़ेगी।

तकनीकी प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावाआधुनिक लैब्स, प्रशिक्षण मॉड्यूल और आईटी वर्कस्पेस जिला स्तर पर उपलब्ध होंगे।

आईटी पार्क का ब्लूप्रिंट

स्थान: सिविल लाइन्स, दुर्ग

क्षेत्रफल: लगभग 3900 वर्ग मीटर

क्षमता: 200 वर्क स्टेशन्स

अधोसंरचना: वर्कस्पेस, मीटिंग रूम, ट्रेनिंग हॉल, हाई-स्पीड इंटरनेट

स्टार्टअप और टेक कंपनियां: 35 से अधिक कंपनियां रुचि दिखा चुकी हैं।

भिलाई

छत्तीसगढ़

आम आदमी के लिए घर का सपना हुआ और दूर, 300 फीसदी तक बढ़ीं जमीन की कीमतें, गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव

आम आदमी के लिए घर का सपना हुआ और दूर, 300 फीसदी तक बढ़ीं जमीन की कीमतें, गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव
भिलाई

गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग

गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग
भिलाई

CSVTU New Rules: सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला! अब कॉलेज बंद करने या चलाने पर विश्वविद्यालय लेगा अंतिम निर्णय

सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
भिलाई

CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग

CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग
भिलाई

WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 तक पहुंचने की संभावना

WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 डिग्री तक पहुंचने की संभावना
भिलाई
