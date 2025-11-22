CG Water Supply: 24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई, शहर के ये इलाके होंगे प्रभावित

24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई (Photo Patrika)
CG Water Supply: गंजपारा चौक स्थित जीई के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइप लाइन में अचानक लीकेज हो गया, जिससे काफी मात्रा में पानी सड़क पर बहने लगा। नगर निगम के जल विभाग ने बताया कि इस क्षतिग्रस्त लाइन के कारण फिल्टर प्लांट तक पहुंचने वाले रॉ-वॉटर की मात्रा में कमी आ रही है, जिसका असर पूरी जल प्रदाय व्यवस्था पर पड़ रहा है।
स्थिति को देखते हुए निगम ने 24 नवंबर की सुबह की सप्लाई के बाद पाइप लाइन की मरम्मत करने का निर्णय लिया है। मरम्मत कार्य सुरक्षित और तेजी से पूरा करने के लिए संबंधित टंकियों की सप्लाई या तो पूर्ण रूप से रोकी जाएगी या फिर कम दबाव से दी जाएगी।
इसके चलते बघेरा पानी टंकी से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता प्रभावित रहेगी। निगम प्रशासन के अनुसार, 25 नवंबर की सुबह से सप्लाई फिर से सामान्य कर दी जाएगी।
