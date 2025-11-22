Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Water Supply: 24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई, शहर के ये इलाके होंगे प्रभावित

CG Water Supply: नगर निगम के जल विभाग ने बताया कि इस क्षतिग्रस्त लाइन के कारण फिल्टर प्लांट तक पहुंचने वाले रॉ-वॉटर की मात्रा में कमी आ रही है, जिसका असर पूरी जल प्रदाय व्यवस्था पर पड़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 22, 2025

CG Water Supply: 24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई, शहर के ये इलाके होंगे प्रभावित

24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई (Photo Patrika)

CG Water Supply: गंजपारा चौक स्थित जीई के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइप लाइन में अचानक लीकेज हो गया, जिससे काफी मात्रा में पानी सड़क पर बहने लगा। नगर निगम के जल विभाग ने बताया कि इस क्षतिग्रस्त लाइन के कारण फिल्टर प्लांट तक पहुंचने वाले रॉ-वॉटर की मात्रा में कमी आ रही है, जिसका असर पूरी जल प्रदाय व्यवस्था पर पड़ रहा है।

स्थिति को देखते हुए निगम ने 24 नवंबर की सुबह की सप्लाई के बाद पाइप लाइन की मरम्मत करने का निर्णय लिया है। मरम्मत कार्य सुरक्षित और तेजी से पूरा करने के लिए संबंधित टंकियों की सप्लाई या तो पूर्ण रूप से रोकी जाएगी या फिर कम दबाव से दी जाएगी।

इसके चलते बघेरा पानी टंकी से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता प्रभावित रहेगी। निगम प्रशासन के अनुसार, 25 नवंबर की सुबह से सप्लाई फिर से सामान्य कर दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 10:17 am

Published on:

22 Nov 2025 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Water Supply: 24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई, शहर के ये इलाके होंगे प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भिलाई नगर निगम में नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों का फूटा ग़ुस्सा

CG News: भिलाई नगर निगम में नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों का फूटा ग़ुस्सा
भिलाई

CG News: आरक्षक पर लगे आरोपों पर जांच की मांग, थाने के सामने पार्षद के साथ महिलाओं ने दिया धरना

CG News: आरक्षक पर लगे आरोपों पर जांच की मांग, थाने के सामने पार्षद के साथ महिलाओं ने दिया धरना
भिलाई

Ration Card: बीपीएल राशनकार्ड पर बड़ा खुलासा, 1 लाख से अधिक संदिग्ध की हुई पहचान, कटेगा नाम

Ration Card: बीपीएल राशनकार्ड पर बड़ा खुलासा, 1 लाख से अधिक संदिग्ध की हुई पहचान, कटेगा नाम
भिलाई

Bhilai News: मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार

Bhilai News: मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार
भिलाई

Bhilai News: महापौर की नेम प्लेट पर काला स्प्रे, दो एनएसयूआई नेता पर केस दर्ज

Bhilai News: महापौर की नेम प्लेट पर काला स्प्रे, दो एनएसयूआई नेता पर केस दर्ज
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.