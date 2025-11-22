CG Water Supply: 24 नवंबर को नहीं होगी पानी की सप्लाई, शहर के ये इलाके होंगे प्रभावित

CG Water Supply: गंजपारा चौक स्थित जीई के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइप लाइन में अचानक लीकेज हो गया, जिससे काफी मात्रा में पानी सड़क पर बहने लगा। नगर निगम के जल विभाग ने बताया कि इस क्षतिग्रस्त लाइन के कारण फिल्टर प्लांट तक पहुंचने वाले रॉ-वॉटर की मात्रा में कमी आ रही है, जिसका असर पूरी जल प्रदाय व्यवस्था पर पड़ रहा है।