CG News: जादू-टोना की आड़ में 5 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG News: तंत्र-मंत्र की आड़ में ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की मास्टरमाइंड मंदा कमलेश पासवान (42) सहित तीन आरोपियों को पुलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आरोपियों ने जिला मुख्यालय के गंजपारा स्थित ईंट भट्टा में तंत्र-मंत्र से रकम दोगुना करने का झांसा देकर व्यापारी जालम चंद जैन, मुकुंद साहू, रघुनाथ, संत साहू से 5 लाख 22 हजार रुपए ठगी की थी।
बालोद थाने में मंदा पासवान के खिलाफ धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज है। बालोद के पहले पुलगांव पुलिस ने आरोपियों को दुर्ग जिले से गिरफ्तार किया। पुलगांव पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ 5 से ज्यादा मामले दर्ज है। इन आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र में डकैती की वारदात का मामला दर्ज है। पुलिस को इन आरोपियों की तलाश में थी।
