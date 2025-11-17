CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी

आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू (Photo Patrika)
CG Police Bharti: दुर्ग जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2023-24 के तहत आरक्षक (चालक) और आरक्षक (ट्रेडमेन) पदों के लिए 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने निर्दिष्ट ट्रेड चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी और नाई के लिए आवेदन किया था और व्यापम द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में उपस्थित रहे थे।
ट्रेड टेस्ट दुर्ग रक्षित केन्द्र, कोतवाली थाना परिसर के पीछे आयोजित है। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को सुबह 7 बजे तक स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। देर से आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अनुपस्थित अभ्यर्थी स्वत: अपात्र घोषित होंगे भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है। किसी भी प्रकार की जालसाजी, लेन-देन या प्रलोभन से दूर रहने की सत हिदायत दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग