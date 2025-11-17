CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी

CG Police Bharti: दुर्ग जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2023-24 के तहत आरक्षक (चालक) और आरक्षक (ट्रेडमेन) पदों के लिए 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने निर्दिष्ट ट्रेड चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी और नाई के लिए आवेदन किया था और व्यापम द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में उपस्थित रहे थे।