Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट

Bhilai News: भिलाई जिला अस्पताल, दुर्ग में नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट बुधवार को पेश कर दी गई। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दवा का रिएक्शन कुछ विशेष मरीजों में ही होता है, सभी पर इसका प्रभाव समान नहीं पड़ता। साथ ही यह भी पाया गया कि एक संभावना यह है कि अमाशय का पानी फेफड़ों में जाने से भी मौत हुई हो सकती है। हालांकि, अंतिम रूप से मौत का कारण बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।