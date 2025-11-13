Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट

जिला अस्पताल दुर्ग (Photo Patrika)
Bhilai News: भिलाई जिला अस्पताल, दुर्ग में नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट बुधवार को पेश कर दी गई। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दवा का रिएक्शन कुछ विशेष मरीजों में ही होता है, सभी पर इसका प्रभाव समान नहीं पड़ता। साथ ही यह भी पाया गया कि एक संभावना यह है कि अमाशय का पानी फेफड़ों में जाने से भी मौत हुई हो सकती है। हालांकि, अंतिम रूप से मौत का कारण बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
इस घटना के बाद सिविल सर्जन, जिला अस्पताल दुर्ग ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, जिसमें डॉ. एस.के. बालविंद्र (निश्चेतना विशेषज्ञ), डॉ. स्मिता (स्त्री रोग विशेषज्ञ) और डॉ. देवेंद्र साहू (फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञ) शामिल थे। टीम को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार रिपोर्ट बुधवार को जमा कर दी गई।
शनिवार को जिला अस्पताल, दुर्ग में नसबंदी शिविर के दौरान दो महिलाओं पूजा यादव (27 वर्ष, बजरंग नगर) और किरण यादव (30 वर्ष, सिकोला भाटा) की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।
जांच टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दवा के रिएक्शन और अमाशय का पानी फेफड़ों में जाने की संभावना जताई गई है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण निश्चित रूप से कहा जा सकेगा।
डॉ. एके. मिंजसिविल सर्जन, जिला अस्पताल दुर्ग
