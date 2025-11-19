Bhilai News: दो निजी कॉलेजों पर लटकी तलवार, फर्जी आंकड़ों से बढ़ाई मेडिकल की 150 सीटें

एनएमसी से पत्र मिलने के बाद कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने दोनों कॉलेजों की जांच के लिए दो कमेटी बनाई है। पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि दोनों कमेटी को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन लीड कर रहे हैं। एक कमेटी में डीन व दो एचओडी तथा दूसरी कमेटी में एक डीन, एक एचओडी व एक प्रोफेसर है। ये रायपुर, दुर्ग व राजनांगांव सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। जांच में काफी गंभीरता बरती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जांच की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। चूंकि कॉलेज संचालन एक पॉवरफुल शिक्षा समिति कर रही है इसलिए जांच में काफी गंभीरता बरती जा रही है।