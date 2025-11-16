CG Crime: पुलिस कर्मी बनकर लूट, तलाशी का नाटक कर चोरी कर भागे। दो आरोपी गिरतार

पुलिस कर्मी बनकर लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG Crime: पुलिस और पत्रकार बनकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ईरानी गैंग के आरोपी मिस्कीन अली और महवाल अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उतई और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण, नकदी रकम, स्कूटी और मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है।
एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि यह घटना 4 नवंबर की है। ग्राम मर्रा निवासी टामिन बंजारे ने शिकायत दर्ज कराई कि दो अज्ञात व्यक्ति सिविल ड्रेस में घर पहुंचे। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताकर और ड्रग्स-गांजा बेचने का झूठा आरोप लगाते हुए घर की तलाशी ली। तलाशी के बहाने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। उतई टीआई महेश ध्रुव ने धारा 305(क), 332 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने आरोपी रायपुर ईरानी डेरा निवासी मिस्कीन अली (38 वर्ष) और महवाल अली (35 वर्ष) को गिरतार कर लिया। आरोपियों से घटना में उपयोग की गई नीली स्कूटी, एक मोबाइल, सोने-चांदी के आभूषण, 20 हजार रुपए नकद एवं वारदात के समय पहने कपड़े जब्त किए गए। आरोपियों को गिरतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस टीम ने ग्राम मर्रा से लेकर पाटन, अमलेश्वर एवं रायपुर मार्ग तक लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तस्वीरें आसपास के जिलों में प्रसारित की गईं। रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान रायपुर ईरानी डेरा दलदल निवासी मिस्कीन अली और महवाल अली के रूप में हुई।
