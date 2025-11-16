CG Crime: पुलिस कर्मी बनकर लूट, तलाशी का नाटक कर चोरी कर भागे। दो आरोपी गिरतार

एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि यह घटना 4 नवंबर की है। ग्राम मर्रा निवासी टामिन बंजारे ने शिकायत दर्ज कराई कि दो अज्ञात व्यक्ति सिविल ड्रेस में घर पहुंचे। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताकर और ड्रग्स-गांजा बेचने का झूठा आरोप लगाते हुए घर की तलाशी ली। तलाशी के बहाने अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। उतई टीआई महेश ध्रुव ने धारा 305(क), 332 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।